Atelier artistique Echos Marins de Pascale Le Mouëllic Château de Simiane Valréas

Atelier artistique Echos Marins de Pascale Le Mouëllic
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Plongez dans un univers poétique et marin à l’occasion de l’atelier créatif Échos marins , animé par Pascale Le Mouëllic, en lien avec l’exposition Rêve d’Océan.
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
English :
Immerse yourself in a poetic, seafaring universe at the Échos marins creative workshop, led by Pascale Le Mouëllic, in conjunction with the Rêve d?Océan exhibition.
