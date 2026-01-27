Atelier artistique Echos Marins de Pascale Le Mouëllic Château de Simiane Valréas

Atelier artistique Echos Marins de Pascale Le Mouëllic

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Plongez dans un univers poétique et marin à l’occasion de l’atelier créatif Échos marins , animé par Pascale Le Mouëllic, en lien avec l’exposition Rêve d’Océan.

.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in a poetic, seafaring universe at the Échos marins creative workshop, led by Pascale Le Mouëllic, in conjunction with the Rêve d?Océan exhibition.

L’événement Atelier artistique Echos Marins de Pascale Le Mouëllic Valréas a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes