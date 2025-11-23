Atelier artistique écris ton conte en Brocéliande Brocéliande Café Tréhorenteuc

Atelier artistique écris ton conte en Brocéliande

Brocéliande Café 4 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la découverte de leur créativité, Les Ateliers de Claudia vous propose un cycle d’ateliers créatifs pour explorer divers médiums utilisés en Art-Thérapie au Brocéliande Café.

Le temps d’une après-midi suivez votre intuition à travers des exercices inspirés par l’art thérapie. Pour ce premier volet nous utiliserons l’écriture en composant un conte merveilleux et également l’argile. Chacun repartira avec ses œuvres.

Matériel artistique inclus et goûter gourmand. .

Brocéliande Café 4 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 01 48 06 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier artistique écris ton conte en Brocéliande Tréhorenteuc a été mis à jour le 2025-11-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande