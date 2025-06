Atelier artistique en extérieur – Bas-en-Basset 27 juillet 2025 10:00

Haute-Loire

Atelier artistique en extérieur Etangs Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27 10:00:00

fin : 2025-07-27 11:30:00

Date(s) :

2025-07-27

Atelier artistique en extérieur dessin à l’encre magique, animé par Angeline Russier “Dame de cœurs”, autour de l’étang de Bas-en Basset. A partir de 5 ans. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron bureau de Bas en Basset.

.

Etangs

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Outdoor art workshop: drawing with magic ink, led by Angeline Russier ?Dame de c?urs? around the Bas-en Basset pond. Ages 5 and up. Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office, Bas en Basset office.

German :

Kunstworkshop im Freien: Zeichnen mit magischer Tinte, geleitet von Angeline Russier ?Dame de c?urs?, rund um den Teich von Bas-en Basset. Für Kinder ab 5 Jahren. Reservierung im Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron, Büro Bas en Basset.

Italiano :

Laboratorio artistico all’aperto: disegno con l’inchiostro magico, condotto da Angeline Russier « Dame de c’urs » intorno allo stagno di Bas-en Basset. Per bambini a partire dai 5 anni. Prenotazione presso l’Ufficio del turismo delle Marche del Velay Rochebaron, Bas en Basset.

Espanol :

Taller artístico al aire libre: dibujo con tinta mágica, dirigido por Angeline Russier « Dame de cœurs » en torno al estanque de Bas-en Basset. Para niños a partir de 5 años. Reserva previa en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron, Bas en Basset.

L’événement Atelier artistique en extérieur Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron