Atelier Artistique Envolée Poétique Beauvais
Atelier Artistique Envolée Poétique Beauvais samedi 14 mars 2026.
Atelier Artistique Envolée Poétique
3 Cour des Lettres Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-28 16:30:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-28
Venez libérer votre imagination avec Handska, une artiste plasticienne lors d’un atelier unique autour du thème de la liberté !
Au programme Création d’une œuvre en 3D symbolisant une cage et des oiseaux en liberté. Un moment créatif et poétique pour petits et grands !
Public À partir de 8 ans, adultes bienvenus !
Inscription obligatoire possibilité de s’inscrire à un seul atelier ou aux deux
3 Cour des Lettres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 07 67 02
English :
Unleash your imagination with Handska, a visual artist, in a unique workshop on the theme of freedom!
On the program: Creation of a 3D work symbolizing a cage and birds in freedom. A creative and poetic moment for young and old!
Public: ages 8 and up, adults welcome!
Registration required you can register for one or both workshops
L’événement Atelier Artistique Envolée Poétique Beauvais a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis