Atelier Artistique Envolée Poétique

3 Cour des Lettres Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-28

Venez libérer votre imagination avec Handska, une artiste plasticienne lors d’un atelier unique autour du thème de la liberté !

Au programme Création d’une œuvre en 3D symbolisant une cage et des oiseaux en liberté. Un moment créatif et poétique pour petits et grands !

Public À partir de 8 ans, adultes bienvenus !

Inscription obligatoire possibilité de s’inscrire à un seul atelier ou aux deux

Venez libérer votre imagination avec Handska, une artiste plasticienne lors d’un atelier unique autour du thème de la liberté !

Au programme Création d’une œuvre en 3D symbolisant une cage et des oiseaux en liberté. Un moment créatif et poétique pour petits et grands !

Public À partir de 8 ans, adultes bienvenus !

Inscription obligatoire possibilité de s’inscrire à un seul atelier ou aux deux .

3 Cour des Lettres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 07 67 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unleash your imagination with Handska, a visual artist, in a unique workshop on the theme of freedom!

On the program: Creation of a 3D work symbolizing a cage and birds in freedom. A creative and poetic moment for young and old!

Public: ages 8 and up, adults welcome!

Registration required you can register for one or both workshops

L’événement Atelier Artistique Envolée Poétique Beauvais a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis