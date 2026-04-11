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Atelier artistique et sensoriel Au Petit Nid Mont-de-Marsan

Atelier artistique et sensoriel Au Petit Nid Mont-de-Marsan

Atelier artistique et sensoriel Au Petit Nid Mont-de-Marsan samedi 11 avril 2026.

Lieu : Au Petit Nid

Adresse : 1, rue Saint François

Ville : 40000 Mont-de-Marsan

Département : Landes

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mont-de-Marsan

Atelier artistique et sensoriel

Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Impression végétale Tataki zomé
Espace sensoriel
Tableau naturel   .

Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06  aupetitnid@outlook.fr

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English : Atelier artistique et sensoriel

L’événement Atelier artistique et sensoriel Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Mont-de-Marsan

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