Atelier artistique et tour musical Saule et les Hooppies Les Tanneries Amilly

Atelier artistique et tour musical Saule et les Hooppies Dimanche 21 septembre, 15h00 Les Tanneries Loiret

Atelier gratuit sur réservation. Nombre de place limité.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Saule et les Hooppies est une œuvre artistique et interactive conçue par la designer matali crasset sur une commande du Centre Pompidou, qui invite petits et grands à partager une aventure unique mêlant jeu, performance, conte, musique et écologie.

Introduit par un temps d’atelier artistique, le manège est ensuite activé par l’énergie des participants !

Plongez dans l’univers de ce manège unique qui plante ses racines au pied du Centre d’art contemporain, dialoguant avec le paysage du Parc de Sculptures et des espaces d’expositions des Tanneries. L’œuvre fait ainsi écho aux saisons et aux usages qui rythment les lieux, créant des moments privilégiés dans le quotidien des visiteurs. Une implantation sur mesure, donnant lieu à des instants de partage, propices à la créativité et à une prise de conscience écologique, dans une ambiance joyeuse et artistique.

Les Tanneries 234 rue des Ponts, 45200 Amilly, France Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238989000 https://www.lestanneries.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact-tanneries@amilly45.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238852850 »}] [{« link »: « https://www.lestanneries.fr/wp-content/uploads/2025/05/SAULE_ET_LES_HOOPPIES_DP_VDEF-1.pdf »}] Centre d’art contemporain installé dans un site industriel réhabilité. Construites en 1947 sur le territoire de la commune d’Amilly, les tanneries ont été en activité jusqu’à la fin des années 1960. La ville d’Amilly a racheté le site en friche en 2002, première étape de l’ouverture d’un lieu dédié à la création contemporaine dont le projet artistique repose sur la valorisation du geste artistique. Labellisé Centre d’art d’intérêt national en 2022, Les Tanneries s’affirment comme un lieu de vie propice à la découverte de l’art contemporain, un espace privilégié de partage et de rencontre avec les œuvres exposées. Possibilité de garer les véhicules sur place. Visites gratuites ouvertes à tou·te·s.

matali crasset Saule et les Hooppies Tour musical avec Dominique Dalcan Centre Pompidou, Paris Visuel : Les Tanneries CACIN Amilly ©matali crasset, ADAGP, Paris, 2025