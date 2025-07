Atelier artistique EXPO’ aux Dominicaines autour de l’exposition Polymorphe. Pont-l’Évêque

Atelier artistique EXPO’ aux Dominicaines autour de l’exposition Polymorphe. Pont-l’Évêque samedi 5 juillet 2025 14:30:00.

Atelier artistique EXPO’ aux Dominicaines autour de l’exposition Polymorphe.

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 14:30:00

fin : 2025-07-05 16:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Un atelier autour de l’exposition Polymorphe > autour du banquet > petit biscuit > modelage et peinture

Un atelier autour de l’exposition Polymorphe > autour du banquet > petit biscuit > modelage et peinture .

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 lesdominicaines@pontleveque.fr

English : Atelier artistique EXPO’ aux Dominicaines autour de l’exposition Polymorphe.

A workshop around the Polymorphe exhibition > around the banquet > petit cookie > modelling and painting

German : Atelier artistique EXPO’ aux Dominicaines autour de l’exposition Polymorphe.

Ein Workshop rund um die Ausstellung Polymorphe > rund um das Bankett > kleiner Keks > Modellieren und Malen

Italiano :

Un laboratorio intorno alla mostra Polymorph > intorno al banchetto > petit biscuit > modellazione e pittura

Espanol :

Un taller en torno a la exposición Polymorph > en torno al banquete > petit biscuit > modelado y pintura

L’événement Atelier artistique EXPO’ aux Dominicaines autour de l’exposition Polymorphe. Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-06-28 par OT Terre d’Auge Tourisme