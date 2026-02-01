Atelier artistique EXPO’ aux Dominicaines D’une pierre deux coups ! Pont-l’Évêque
Atelier artistique EXPO’ aux Dominicaines D’une pierre deux coups ! Pont-l’Évêque samedi 28 février 2026.
Atelier artistique EXPO’ aux Dominicaines D’une pierre deux coups !
Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
Atelier 7-12 ans
Au cœur du cadre majestueux de l’Espace Culturel Les Dominicaines, nos ateliers Jeune Public invitent les artistes en herbe à une aventure sensorielle et créative hors du commun. Ici, on ne se contente pas de regarder l’art, on le fabrique !
Thème Atelier expo’ D’une pierre deux coups ! Peinture sur toile
Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 lesdominicaines@pontleveque.fr
Workshop 7-12 years
