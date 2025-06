Atelier artistique Gare au Croq’ Musée Albert Marzelles Marmande 5 juillet 2025 14:30

Lot-et-Garonne

Atelier artistique Gare au Croq’ Musée Albert Marzelles 15 Rue Abel Boye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 14:30:00

fin : 2025-07-05 16:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Inspiré du style de Maurine Larcher, cet atelier invite les participant·es, dès 10 ans, à créer leur propre carnet de croquis en croquant les festivaliers sur le vif.

Tout l’été, le Musée Marzelles accueille l’exposition Les amateur.ices de Maurine Larcher.

Parmi les temps forts de cette programmation, un atelier artistique est proposé le samedi 5 juillet à 14h30 Gare au croq’. Inspiré du style de Maurine Larcher, cet atelier invite les participant·es, dès 10 ans, à créer leur propre carnet de croquis en croquant les festivaliers sur le vif. Une occasion ludique et créative d’entrer dans le geste artistique et l’univers de l’exposition. .

Musée Albert Marzelles 15 Rue Abel Boye

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04

English :

Inspired by the style of Maurine Larcher, this workshop invites participants aged 10 and over to create their own sketchbook by sketching festival-goers on the spot.

German : Atelier artistique Gare au Croq’

Inspiriert vom Stil von Maurine Larcher lädt dieser Workshop die Teilnehmer/innen ab 10 Jahren ein, ihr eigenes Skizzenbuch zu erstellen, indem sie Festivalbesucher/innen aus dem Leben heraus skizzieren.

Italiano :

Ispirato allo stile di Maurine Larcher, questo workshop invita i partecipanti dai 10 anni in su a creare il proprio sketchbook disegnando dal vero i frequentatori del festival.

Espanol : Atelier artistique Gare au Croq’

Inspirado en el estilo de Maurine Larcher, este taller invita a los participantes mayores de 10 años a crear su propio cuaderno de bocetos dibujando del natural a los asistentes al festival.

