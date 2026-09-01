Informations pratiques

Longueville-sur-Scie

Atelier artistique : « Inspiration Monet »

Bibliothèque communale 20 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Pour bien commencer ce mois de septembre, la bibliothèque de Longueville-sur-Scie vous donne rendez-vous pour sa toute première animation ! ‍

2026 marque le centenaire de la disparition du peintre Claude MONET.

A cette occasion, la bibliothèque invite les enfants, à partir de 8 ans, à un atelier artistique. Les participants pourront réaliser 3 œuvres emblématiques sur les vitres de la salle Marianne avec la complicité d’Agnès DORTU ; artiste peintre passionnée.

« Les coquelicots à Argenteuil » : tableau réalisé en 1873.

« Le bassin aux nymphéas, harmonie verte » : tableau réalisé en 1899 à Giverny.

« Coucher de soleil à Pourville » : tableau réalisé en 1882.

Un atelier ludique et artistique pour observer, expérimenter et créer tout en s’ inspirant d’un grand maître de la peinture impressionniste.

Pour cet atelier, pensez à munir vos enfants d’ un vêtement ne craignant pas la peinture !

L’animation est gratuite, mais sur réservation. .

Bibliothèque communale 20 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 25 17

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English : Atelier artistique : « Inspiration Monet »

L’événement Atelier artistique : « Inspiration Monet » Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux