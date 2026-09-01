Atelier artistique : « Inspiration Monet » Bibliothèque communale Longueville-sur-Scie
mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque communale · Longueville-sur-Scie
Informations pratiques
Longueville-sur-Scie
Atelier artistique : « Inspiration Monet »
Bibliothèque communale 20 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Pour bien commencer ce mois de septembre, la bibliothèque de Longueville-sur-Scie vous donne rendez-vous pour sa toute première animation !
2026 marque le centenaire de la disparition du peintre Claude MONET.
A cette occasion, la bibliothèque invite les enfants, à partir de 8 ans, à un atelier artistique. Les participants pourront réaliser 3 œuvres emblématiques sur les vitres de la salle Marianne avec la complicité d’Agnès DORTU ; artiste peintre passionnée.
« Les coquelicots à Argenteuil » : tableau réalisé en 1873.
« Le bassin aux nymphéas, harmonie verte » : tableau réalisé en 1899 à Giverny.
« Coucher de soleil à Pourville » : tableau réalisé en 1882.
Un atelier ludique et artistique pour observer, expérimenter et créer tout en s’ inspirant d’un grand maître de la peinture impressionniste.
Pour cet atelier, pensez à munir vos enfants d’ un vêtement ne craignant pas la peinture !
L’animation est gratuite, mais sur réservation. .
Bibliothèque communale 20 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 25 17
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English : Atelier artistique : « Inspiration Monet »
L’événement Atelier artistique : « Inspiration Monet » Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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