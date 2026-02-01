Atelier artistique la charolaise s’habille La Maison du Charolais Charolles

Atelier artistique la charolaise s’habille

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Et si la Charolaise changeait de style ?

Dans cet atelier artistique, les enfants donnent vie à une vache en décopatch en la décorant avec de vieux vêtements apportés de la maison. Morceaux de tissus, couleurs et créativité se mélangent pour inventer une Charolaise originale et pleine de caractère.

Un moment amusant pour créer, recycler et laisser libre cours à son imagination ! .

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

