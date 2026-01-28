ATELIER ARTISTIQUE LA NATURE DANS LES YEUX DE JEAN LABELLIE Route de la plage Torreilles
ATELIER ARTISTIQUE LA NATURE DANS LES YEUX DE JEAN LABELLIE Route de la plage Torreilles jeudi 26 février 2026.
ATELIER ARTISTIQUE LA NATURE DANS LES YEUX DE JEAN LABELLIE
Route de la plage RD11 Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 10:00:00
fin : 2026-02-26 12:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Cet hiver, l’association Cœur de vie & compagny vous invite à vivre une expérience unique, entre art et nature, au sein de son jardin-forêt en forme de cœur, à Torreilles.
.
Route de la plage RD11 Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 76 01 55 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This winter, the C?ur de vie & compagny association invites you to enjoy a unique experience combining art and nature in its heart-shaped garden-forest in Torreilles.
L’événement ATELIER ARTISTIQUE LA NATURE DANS LES YEUX DE JEAN LABELLIE Torreilles a été mis à jour le 2026-01-28 par BIT DE TORREILLES