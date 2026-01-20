Atelier artistique l’amour vache La Maison du Charolais Charolles

Atelier artistique l’amour vache

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 15:00:00

fin : 2026-02-10 16:30:00

Date(s) :

2026-02-10

Les enfants sont invités à laisser parler leur imagination avec l’atelier créatif L’amour vache , pinceaux en main, ils commenceront par peindre un joli cœur en bois, plein de couleurs et de bonne humeur. Puis place à la création d’une vache rigolote, à imaginer, découper dans de la feutrine , décorer et assembler.

Une fois la vache terminée, elle viendra se coller sur le cœur, pour former une création originale, pleine de tendresse… et un brin vachement amusante ! .

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier artistique l’amour vache

L’événement Atelier artistique l’amour vache Charolles a été mis à jour le 2026-01-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)