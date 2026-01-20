Atelier artistique l’amour vache La Maison du Charolais Charolles
Atelier artistique l’amour vache
La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles Saône-et-Loire
Début : 2026-02-10 15:00:00
fin : 2026-02-10 16:30:00
Les enfants sont invités à laisser parler leur imagination avec l’atelier créatif L’amour vache , pinceaux en main, ils commenceront par peindre un joli cœur en bois, plein de couleurs et de bonne humeur. Puis place à la création d’une vache rigolote, à imaginer, découper dans de la feutrine , décorer et assembler.
Une fois la vache terminée, elle viendra se coller sur le cœur, pour former une création originale, pleine de tendresse… et un brin vachement amusante ! .
La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr
