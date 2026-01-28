ATELIER ARTISTIQUE LES ARBRES DE FRANÇOISE GILOT Route de la plage Torreilles

ATELIER ARTISTIQUE LES ARBRES DE FRANÇOISE GILOT Route de la plage Torreilles lundi 2 mars 2026.

Route de la plage RD11 Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02 10:00:00
fin : 2026-03-02 12:00:00

Date(s) :
2026-03-02

Cet hiver, l’association Cœur de vie & compagny vous invite à vivre une expérience unique, entre art et nature, au sein de son jardin-forêt en forme de cœur, à Torreilles.
Route de la plage RD11 Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 76 01 55 54 

English :

This winter, the C?ur de vie & compagny association invites you to enjoy a unique experience combining art and nature in its heart-shaped garden-forest in Torreilles.

