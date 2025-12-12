ATELIER ARTISTIQUE LES METAMORPHOSES DES GESTES Amélie-les-Bains-Palalda

ATELIER ARTISTIQUE LES METAMORPHOSES DES GESTES

22 Avenue du Vallespir Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-29 14:00:00

fin : 2026-01-29 18:00:00

2026-01-29

ATELIER ARTISTIQUE LES METAMORPHOSES DES GESTES

Libérez votre créativité et exprimez vos émotions…

En continu sur toute l’année chaque jeudi de 14h à 18h.

Un moment de bien-être et de détente. Aucun prérequis en peinture ou en dessin nécessaire.

Techniques variées acrylique, aquarelle, pastel,…

Exploration des couleurs et des formes pour mieux se connaître.

Gratuit, sur réservation.

22 Avenue du Vallespir Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 57 97 01 65

English :

METAMORPHOSES OF GESTURES ART WORKSHOP

Unleash your creativity and express your emotions…

Continuous all year round, every Thursday from 2pm to 6pm.

A moment of well-being and relaxation. No painting or drawing pre-requisites required.

Various techniques: acrylic, watercolor, pastel, etc.

Explore colors and shapes to get to know yourself better.

Free, on reservation.

