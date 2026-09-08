Atelier artistique – Maison hantée Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
lundi 26 octobre 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy
Informations pratiques
Villers-lès-Nancy
Atelier artistique – Maison hantée
Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-10-26 14:00:00
fin : 2026-10-26 16:30:00
Date(s) :
2026-10-26
Viens fabriquer une maison hantée ! Lumineuse, elle sera fixée sur planche en bois avec des petits objets (citrouille, fantôme) sur le thème Halloween.Utilisation de ciseaux, pistolet à colle, matériaux de récupération et peinture noire.Enfants
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Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 48 71 49
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English :
Come make a haunted house! This light-up house will be mounted on a wooden board and decorated with small Halloween-themed items (pumpkins, ghosts). You’ll use scissors, a glue gun, recycled materials, and black paint.
L’événement Atelier artistique – Maison hantée Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION NANCY
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