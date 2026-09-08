Atelier artistique – Maison hantée Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

Atelier artistique – Maison hantée

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-10-26 14:00:00

fin : 2026-10-26 16:30:00

Date(s) :

2026-10-26

Viens fabriquer une maison hantée ! Lumineuse, elle sera fixée sur planche en bois avec des petits objets (citrouille, fantôme) sur le thème Halloween.Utilisation de ciseaux, pistolet à colle, matériaux de récupération et peinture noire.Enfants

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Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 48 71 49

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English :

Come make a haunted house! This light-up house will be mounted on a wooden board and decorated with small Halloween-themed items (pumpkins, ghosts). You’ll use scissors, a glue gun, recycled materials, and black paint.

L’événement Atelier artistique – Maison hantée Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION NANCY