Atelier Artistique Masque de Matouille Office de tourisme de l’Espace Glandon Saint-Colomban-des-Villards

Atelier Artistique Masque de Matouille

Office de tourisme de l’Espace Glandon Chef Lieu Saint-Colomban-des-Villards Savoie

Venez fabriquer votre masque à l’effigie de Matouille notre fameuse mascotte !

Laissez place à votre créativité !

RDV à la salle des fêtes juste en dessous de l’Office de Tourisme.

Office de tourisme de l’Espace Glandon Chef Lieu Saint-Colomban-des-Villards 73130 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 24 53 bienvenue@saint-colomban.com

English :

Come and make your own mask featuring our famous mascot, Matouille!

Let your creativity run wild!

Meet at the village hall just below the Tourist Office.

