Atelier artistique Médiathèque de La Fouillade La Fouillade

Atelier artistique Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque de La Fouillade Aveyron

à partir de 6 ans

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Artiste plasticienne, Violaine Couzinet propose un atelier de peinture à quatre mains, à partir du point inspiré de l’art aborigène d’Australie. En famille ou entre amis, chaque binôme repartira avec une toile.

Médiathèque de La Fouillade 7 Rte d'Occitanie, 12270 La Fouillade La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie

Violaine Couzinet