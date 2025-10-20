Atelier artistique : Mythes ou réalité? A la recherche de son moi mythique! Institut du monde arabe Paris

Atelier artistique : Mythes ou réalité? A la recherche de son moi mythique! Institut du monde arabe Paris lundi 20 octobre 2025.

Atelier artistique : Mythes ou réalité? A la recherche de son moi mythique! 20 – 24 octobre Institut du monde arabe Paris

Cet atelier est spécifiquement destiné à un groupe d’enfants avec qui le projet a été co-construit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T10:00:00+01:00 – 2025-10-20T15:30:00+01:00

Fin : 2025-10-24T10:00:00+01:00 – 2025-10-24T16:00:00+01:00

Mythe ou réalité? A la recherche de son moi mythique!

L’atelier artistique mené par Victoria Lacombe se déroule sur la première semaine des vacances de Toussaint à l’Institut du Monde Arabe.

Après la découverte de l’exposition Cléopâtre à l’Institut du Monde Arabe, les jeunes du foyer éducatif réfléchiront autour de la thématique de la création du mythe pour construire des fresques artistiques. Inspirés par cette visite, Dans un premier temps, ils créeront des personnages, des décors, des animaux, des objets pour préparer les scènettes des fresques. Dans un deuxième temps, à l’aide d’un théâtre d’ombres, ils projetteront les scènettes sur une grande toile pour créer des fresques.

La création finale se composera de grands panneaux peints qu’ils présenteront le dernier jour au cours de la restitution.

Institut du monde arabe 1, rue des fossés Saint-Bernard Place Mohammed V, Paris 5ème, 75005, Ile-de-France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 51 38 38 http://www.imarabe.org

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©laSourceGarouste-Paris