Atelier artistique par ArtKaravane « Cultivons mille fleurs » à La Villa Frac Collection La Villa / Frac Collection Arc-lès-Gray

Atelier artistique par ArtKaravane « Cultivons mille fleurs » à La Villa Frac Collection Samedi 20 septembre, 14h00 La Villa / Frac Collection Haute-Saône

Entrée libre

Venez fabriquer des tampons de mille fleurs en linogravure et explorer le patrimoine végétal du Parc Lamugnière. Cet atelier libre et gratuit pour tous est accessible aux enfants à partir de 6 ans accompagnés ou 8 ans seuls, et est organisé en partenariat avec La Villa Frac Collection.

La Villa / Frac Collection 50 Rue de Dijon, 70100 Arc-lès-Gray, France Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33384314766 https://www.frac-franche-comte.fr/fr/la-villa-frac-collection Nouveau lieu dédié à l’art contemporain, La Villa / Frac Collection prend place dans la Villa Lamugnière, demeure de caractère située en centre-ville d’Arc-lès-Gray, au cœur d’un magnifique parc arboré et classé. Ouverte à toutes et tous, elle abrite une sélection d’œuvres issues de la collection du Frac Franche-Comté. Renouvelée tous les deux ans, l’exposition invite à découvrir la richesse de la création d’aujourd’hui à travers un parcours accessible, accompagnés de médiatrices et médiateurs. La Villa / Frac Collection propose une programmation culturelle variée (conférences, rencontres, ateliers), le Musée Numérique pour découvrir les œuvres des musées français, ainsi qu’un espace documentaire sur les œuvres et la collection du Frac. Un espace enfants offre également des jeux en autonomie et un coin lecture. Des salles d’ateliers dédiées à la pratique artistique accueillent des séances de création, afin de renforcer l’expérience sensible de la visite de l’exposition. Parking gratuit sur le côté de la Villa et à l’arrière de la Villa.

