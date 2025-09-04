Atelier artistique par Vanessa Brunet Chinon
Atelier artistique par Vanessa Brunet
Rue Jean-Jacques Rousseau Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : Jeudi 2025-09-04
Découvrez différentes techniques de peinture, support au choix bois, galet, feuilles, tissus, verre,…. Imaginez, dessinez, peignez, écrivez, et repartez avec votre création !
Rue Jean-Jacques Rousseau Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire vanessa37.b@gmail.com
English :
Discover different painting techniques, with a choice of supports: wood, pebbles, leaves, fabric, glass, …. Imagine, draw, paint, write, and leave with your own creation!
German :
Entdecken Sie verschiedene Maltechniken. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Untergründen: Holz, Kieselsteine, Blätter, Stoffe, Glas, ….. Stellen Sie sich vor, zeichnen, malen, schreiben und gehen Sie mit Ihrer Kreation nach Hause!
Italiano :
Scoprire diverse tecniche di pittura su una scelta di supporti: legno, ciottoli, foglie, tessuto, vetro, …. Immagina, disegna, dipingi, scrivi e parti con la tua creazione!
Espanol :
Descubre diferentes técnicas de pintura sobre diferentes soportes: madera, guijarros, hojas, tela, vidrio, …. Imagina, dibuja, pinta, escribe ¡y sal con tu propia creación!
