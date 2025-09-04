Atelier artistique par Vanessa Brunet Chinon

Atelier artistique par Vanessa Brunet Chinon jeudi 4 septembre 2025.

Rue Jean-Jacques Rousseau Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Début : Jeudi 2025-09-04
fin : 2025-09-04

2025-09-04

Découvrez différentes techniques de peinture, support au choix bois, galet, feuilles, tissus, verre,…. Imaginez, dessinez, peignez, écrivez, et repartez avec votre création !
Rue Jean-Jacques Rousseau Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   vanessa37.b@gmail.com

English :

Discover different painting techniques, with a choice of supports: wood, pebbles, leaves, fabric, glass, …. Imagine, draw, paint, write, and leave with your own creation!

German :

Entdecken Sie verschiedene Maltechniken. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Untergründen: Holz, Kieselsteine, Blätter, Stoffe, Glas, ….. Stellen Sie sich vor, zeichnen, malen, schreiben und gehen Sie mit Ihrer Kreation nach Hause!

Italiano :

Scoprire diverse tecniche di pittura su una scelta di supporti: legno, ciottoli, foglie, tessuto, vetro, …. Immagina, disegna, dipingi, scrivi e parti con la tua creazione!

Espanol :

Descubre diferentes técnicas de pintura sobre diferentes soportes: madera, guijarros, hojas, tela, vidrio, …. Imagina, dibuja, pinta, escribe ¡y sal con tu propia creación!

