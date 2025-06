Atelier artistique parents/enfants orange platine – Saumur 16 juillet 2025 07:00

Maine-et-Loire

Atelier artistique parents/enfants orange platine Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Le Rythme Signé, c’est une expérience musicale collective, joyeuse et sans complexe.

Ici, pas besoin d’être musicien un geste, un regard, un signe, et la magie opère. À l’aide des percussions mises à disposition, vous découvrirez

un langage de composition en temps réel, intuitif et ludique. Un atelier où l’on écoute, on improvise, on joue… et surtout, on vibre en rythme !

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 16 juillet 2025

Ouverture le mercredi de 16h à 16h45 et de 17h à 17h45. .

Place de la République

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

Le Rythme Signé is a collective musical experience, joyful and uninhibited.

German :

Le Rythme Signé ist ein kollektives, fröhliches und unkompliziertes Musikerlebnis.

Italiano :

Le Rythme Signé è un’esperienza musicale collettiva, gioiosa e disinibita.

Espanol :

Le Rythme Signé es una experiencia musical colectiva, alegre y desinhibida.

