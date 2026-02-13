Atelier artistique « Peinture Suédoise », Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Atelier artistique « Peinture Suédoise » Vendredi 27 mars, 09h30 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – A partir de 18 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T09:30:00+01:00 – 2026-03-27T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T09:30:00+01:00 – 2026-03-27T11:00:00+01:00

Venez fabriquer votre propre peinture avec des pigments naturels et repartez avec l’œuvre que votre enfant aura produite sur une petite toile.

Prévoyez un tablier pour les petits artistes en herbe ou des vêtements qui n’ont pas peur des tâches

Les enfants seront accompagnés de leurs parents

Le matériel sera fourni à tous les participants

=> Pour les enfants de 18 mois à 3 ans <=

Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}]

Création de peinture suédoise et peinture sur toile