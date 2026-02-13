Atelier artistique « Peinture Suédoise », Médiathèque Porte Neuve, Charleville-Mézières

Atelier artistique « Peinture Suédoise » Samedi 21 février, 10h00 Médiathèque Porte Neuve Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – A partir de 18 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T11:30:00+01:00

Venez fabriquer votre propre peinture avec des pigments naturels et repartez avec l’œuvre que votre enfant aura produite sur une petite toile.

Prévoyez un tablier pour les petits artistes en herbe ou des vêtements qui n’ont pas peur des tâches

Les enfants seront accompagnés de leurs parents

Le matériel sera fourni à tous les participants

=> Pour les enfants de 18 mois à 3 ans <=

Médiathèque Porte Neuve 8 place de la Préfecture 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}]

Création de peinture suédoise et peinture sur toile