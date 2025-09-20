Atelier artistique Place Général de Gaulle Rivesaltes

Atelier artistique Samedi 20 septembre, 17h00 Place Général de Gaulle Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation. A partir de 7 ans.

Un atelier ludique animé par Agnès Bogaert pour initier les enfants au dessin du patrimoine architectural de Rivesaltes.

Place Général de Gaulle 66600 Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie S’il est un lieu qui, avec la vieille cité a vu traverser l’histoire, c’est bien celui de l’ancienne place de la mairie devenue aujourd’hui place Général-de-Gaulle. Place en libre accès.

