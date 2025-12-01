Atelier artistique pour les familles avec Vérône Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour
Atelier artistique pour les familles avec Vérône Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour mercredi 17 décembre 2025.
Atelier artistique pour les familles avec Vérône
Atelier de Vérône 16 ter place du commerce Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Les ateliers de Vérône du mercredi après-midi, d’octobre à décembre
– PEINTURE RACLÉE ET TAMPONS
25€/pers dès 6 ans 13h30 à 14h30
– PEINTURE AUX BULLES ET MONSTRES
15€/pers dès 4 ans 14h45 à 15h45
– À LA MATISSE PEINTURE CRÉPON
25€/pers dès 6 ans 16h à 17h
-PORTRAIT CARTON À LA PICASSO
35€/pers dès 8 ans 17h15 à 18h15
Viens réserver ton atelier !
À L’ATELIER DE VÉRÔNE 16 TER PLACE DU COMMERCE 40800 AIRE SUR L’ADOUR CONTACT@ATELIERDEVERONE.FR 05.64.72.22.51 06.50.64.15.12 WWW.ATELIERDEVERONE.FR .
Atelier de Vérône 16 ter place du commerce Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 64 15 12
English : Atelier artistique pour les familles avec Vérône
German : Atelier artistique pour les familles avec Vérône
Italiano :
Espanol : Atelier artistique pour les familles avec Vérône
L’événement Atelier artistique pour les familles avec Vérône Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-09-26 par Tourisme Aire Eugénie