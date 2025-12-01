Atelier artistique pour les familles avec Vérône Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour

Atelier de Vérône 16 ter place du commerce Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Les ateliers de Vérône du mercredi après-midi, d’octobre à décembre

– PEINTURE RACLÉE ET TAMPONS

25€/pers dès 6 ans 13h30 à 14h30

– PEINTURE AUX BULLES ET MONSTRES

15€/pers dès 4 ans 14h45 à 15h45

– À LA MATISSE PEINTURE CRÉPON

25€/pers dès 6 ans 16h à 17h

-PORTRAIT CARTON À LA PICASSO

35€/pers dès 8 ans 17h15 à 18h15

Viens réserver ton atelier !

À L’ATELIER DE VÉRÔNE 16 TER PLACE DU COMMERCE 40800 AIRE SUR L’ADOUR CONTACT@ATELIERDEVERONE.FR 05.64.72.22.51 06.50.64.15.12 WWW.ATELIERDEVERONE.FR .

Atelier de Vérône 16 ter place du commerce Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 64 15 12

