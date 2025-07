Atelier Artistique Quantique je crée mon tableau des rêves et j’active mon abondance Sol En Bio de La Brède La Brède

Atelier Artistique Quantique je crée mon tableau des rêves et j’active mon abondance Sol En Bio de La Brède La Brède samedi 19 juillet 2025.

Atelier Artistique Quantique je crée mon tableau des rêves et j’active mon abondance

Sol En Bio de La Brède 2 Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Beaucoup d’entre vous sont perdus, ne savent même plus ce qu’ils veulent. Avancer sans objectif ou tout au moins sans direction, c’est contreproductif et on s’épuise.

Bell’Harmonie vous propose un Atelier Artistique Quantique pour créer votre tableau des rêves et activer votre abondance.

Samedi 19 juillet 2025 de 15h à 17h Au Sol En Bio de La Brède

Pas besoin de savoir dessiner, on posera les mots qu’il faut !

Je vous guiderai pour retrouver votre chemin, celui qui vous correspond pleinement. Il s’agira de reconnaître ce qui vous motive, vos désirs, vos besoins en corrélation avec qui vous êtes aujourd’hui et qui vous êtes en devenir.

Une Bell’expérience à vivre dans la bienveillance, la douceur et la convivialité.

Pour se faire musique, guidance, reconnexion à Soi. Le tout avec des feutres brillants, des collages, des paillettes pour créer votre tableau des rêves. .

Sol En Bio de La Brède 2 Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 00 75 18 bellharmonie64@gmail.com

English : Atelier Artistique Quantique je crée mon tableau des rêves et j’active mon abondance

German : Atelier Artistique Quantique je crée mon tableau des rêves et j’active mon abondance

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Artistique Quantique je crée mon tableau des rêves et j’active mon abondance La Brède a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Montesquieu