Atelier artistique Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer

Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer 40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche
Début : 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-11-12 12:00:00
2025-11-12
Animé par Sandrine Besnard de l’association Caf’art’naüm.
Un atelier artistique les pieds sur terre et la tête dans la lune !
Gratuit Tout public à partir de 4 ans Sur réservation au 02 33 90 41 22 ou mediatheque@saintpairsurmer.fr. .
Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer 40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr
