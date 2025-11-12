Atelier artistique Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer

Animé par Sandrine Besnard de l’association Caf’art’naüm.

Un atelier artistique les pieds sur terre et la tête dans la lune !

Gratuit Tout public à partir de 4 ans Sur réservation au 02 33 90 41 22 ou mediatheque@saintpairsurmer.fr. .

Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer 40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

