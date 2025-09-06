Atelier artistique Skyline à la Micro-Folie Saint-Loup-Lamairé
La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Ce samedi 6 septembre, un atelier artistique sur le thème Skyline est proposé. Peignez un magnifique ciel en dégradé, puis faites ressortir la silhouette d’une ville grâce à une skyline découpée en papier noir. Repartez avec votre création urbaine unique ! Rendez-vous à la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille, à 15 h.
| De 7 à 99 ans
| Gratuit
ℹ️ | Inscription souhaitée
Informations et inscriptions au 05.86.30.10.61 ou sur micro-folie@saint-loup-lamaire.fr .
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr
