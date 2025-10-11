Atelier artistique « toujours jeune ! » Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Atelier artistique « toujours jeune ! » Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS samedi 11 octobre 2025.
Création originale et unique d’une carte postale Pop-Up à partir d’une photo de vous enfant que vous ramènerez à cette occasion. Initiation et utilisation de différentes techniques graphiques avec l’artiste Anna LADECKA.
Pensez à apporter votre photo !
Cet atelier créatif est proposé dans le cadre du OFF de la Fête des vendanges.
Le thème annuel du festival est la jeunesse.
L’atelier est gratuit sur réservation. Ouvert à tout public à partir de 6 ans.
Le samedi 11 octobre 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit
Réservation au 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-11T17:00:00+02:00
fin : 2025-10-11T19:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-11T14:00:00+02:00_2025-10-11T16:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/