Atelier artistique « toujours jeune ! » Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS samedi 11 octobre 2025.

Création originale et unique d’une carte postale Pop-Up à partir d’une photo de vous enfant que vous ramènerez à cette occasion. Initiation et utilisation de différentes techniques graphiques avec l’artiste Anna LADECKA.

Pensez à apporter votre photo !

Cet atelier créatif est proposé dans le cadre du OFF de la Fête des vendanges.



Le thème annuel du festival est la jeunesse.



L’atelier est gratuit sur réservation. Ouvert à tout public à partir de 6 ans.

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Réservation au 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/