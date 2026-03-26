Atelier artistique transmission avec Tanoé Ackah Espace Cortex Thionville
Atelier artistique transmission avec Tanoé Ackah Espace Cortex Thionville mercredi 15 avril 2026.
Atelier artistique transmission avec Tanoé Ackah
Espace Cortex 1 place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 15:30:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
L’artiste Tanoé Ackah propose un atelier intergénérationnel où (grand-)parents et enfants créent ensemble un grand “poisson mémoire”. À partir d’écailles -souvenirs, chacun contribue à faire naître une œuvre collective prête à prendre le large.
Sur inscription obligatoire.Enfants
0 .
Espace Cortex 1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr
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English :
Artist Tanoé Ackah offers an intergenerational workshop where (grand)parents and children work together to create a large memory fish . Using memory scales, everyone contributes to the creation of a collective work of art ready to take to the sea.
Registration required.
L’événement Atelier artistique transmission avec Tanoé Ackah Thionville a été mis à jour le 2026-03-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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