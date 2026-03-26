Atelier artistique transmission avec Tanoé Ackah Espace Cortex Thionville

Atelier artistique transmission avec Tanoé Ackah

Espace Cortex 1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

L’artiste Tanoé Ackah propose un atelier intergénérationnel où (grand-)parents et enfants créent ensemble un grand “poisson mémoire”. À partir d’écailles -souvenirs, chacun contribue à faire naître une œuvre collective prête à prendre le large.

Sur inscription obligatoire.Enfants

0 .

Espace Cortex 1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artist Tanoé Ackah offers an intergenerational workshop where (grand)parents and children work together to create a large memory fish . Using memory scales, everyone contributes to the creation of a collective work of art ready to take to the sea.

Registration required.

L’événement Atelier artistique transmission avec Tanoé Ackah Thionville a été mis à jour le 2026-03-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME