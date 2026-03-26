Atelier artistique transmission

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Tanoé Ackah est une artiste plasticienne pluridisciplinaire, travaillant autour des thèmes de la mémoire et de la transmission des souvenirs. À l’occasion de cet atelier, elle invite (grand-)parents et enfants à la rejoindre pour un atelier créatif, où les souvenirs communs seront retranscrits sur des écailles, constituant un grand poisson prêt à prendre le large.

Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte Sur inscriptionEnfants

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Tanoé Ackah is a multi-disciplinary visual artist working on the themes of memory and the transmission of memories. For this workshop, she invites (grand)parents and children to join her for a creative workshop, where shared memories will be transcribed onto scales, forming a large fish ready to take to the sea.

Children aged 8 and over accompanied by an adult Registration required

L’événement Atelier artistique transmission Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME