Atelier Artistique Une matinée autour de Jean Lurçat Gramat
Atelier Artistique Une matinée autour de Jean Lurçat Gramat samedi 21 mars 2026.
Atelier Artistique Une matinée autour de Jean Lurçat
Avenue Paul Mazet Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Profitez d’un atelier en famille autour de l’œuvre de Jean Lurçat
Profitez d’un atelier en famille autour de l’œuvre de Jean Lurçat. Atelier découverte du tissage et médiation du carton à
la tapisserie. Jauge limitée à 8 enfants. Animé par Anaïs Legrand, chargée de médiation à l’atelier-musée Jean Lurçat
A partir de 6 ans (avec accompagnant) et 11 ans (sans accompagnant)
Gratuit, sur réservation .
Avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63
English :
Enjoy a family workshop on the work of Jean Lurçat
L’événement Atelier Artistique Une matinée autour de Jean Lurçat Gramat a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Vallée de la Dordogne