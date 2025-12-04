Atelier Artistique Une matinée autour de Jean Lurçat Gramat

Atelier Artistique Une matinée autour de Jean Lurçat

2026-03-21 10:00:00

Profitez d’un atelier en famille autour de l’œuvre de Jean Lurçat. Atelier découverte du tissage et médiation du carton à

la tapisserie. Jauge limitée à 8 enfants. Animé par Anaïs Legrand, chargée de médiation à l’atelier-musée Jean Lurçat

A partir de 6 ans (avec accompagnant) et 11 ans (sans accompagnant)

Gratuit, sur réservation .

Avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

Enjoy a family workshop on the work of Jean Lurçat

