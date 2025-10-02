Atelier artistique Vendeuvre-sur-Barse

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube

Début : 2025-10-02 14:00:00

fin : 2025-10-02 16:00:00

Venez révéler votre talent (caché ou non !) d’artiste avec Brigitte Emonet, art-thérapeute.

Brigitte vous propose un atelier artistique autour de la peinture aux bulles de savon et des cartes de gratitude.

Ce parcours s’inscrit dans le cadre du dispositif Seniors en Bibliothèque, piloté par la médiathèque départementale de l’Aube.

Attention, les places sont limitées pensez à vous inscrire ! .

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

