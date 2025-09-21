Atelier artistiques ou environnementaux – Association détours Parc de l’Abbaye de Liessies Liessies

Atelier artistiques ou environnementaux – Association détours Parc de l’Abbaye de Liessies Liessies dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fabrication d’oiseaux en osiers animé par Pascal Harbonnier

Parc de l’Abbaye de Liessies rue de l’Abbaye 59740 Liessies Liessies 59740 Nord Hauts-de-France Ouverte tous les jours

