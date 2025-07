ATELIER ARTISTISTIQUE DEPART EN GARE DE RICHELIEU Richelieu

13 Avenue de la Gare Richelieu Indre-et-Loire

Début : 2025-07-31 15:00:00

fin : 2025-07-31 19:00:00

2025-07-31

Atelier artistique de 15h à 19h

Fresque collective (2.50x2m)

Pop Art initiation sculpture & peinture

CARO, Peinture René Averty, Sculpture

13 Avenue de la Gare Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

English :

Art workshop from 3pm to 7pm

Collective fresco (2.50x2m)

Pop Art: introduction to sculpture & painting

CARO, Painting René Averty, Sculpture

German :

Kunstworkshop von 15:00 bis 19:00 Uhr

Gemeinsames Wandgemälde (2.50x2m)

Pop Art: Einführung in Skulptur & Malerei

CARO, Malerei René Averty, Skulptur

Italiano :

Laboratorio artistico dalle 15.00 alle 19.00

Affresco collettivo (2,50x2m)

Pop Art: introduzione alla scultura e alla pittura

CARO, Pittura René Averty, Scultura

Espanol :

Taller de arte de 15:00 a 19:00

Fresco colectivo (2,50x2m)

Pop Art: iniciación a la escultura y a la pintura

CARO, Pintura René Averty, Escultura

