Atelier ARTO’ aux Dominicaines Pont-l’Évêque 9 juillet 2025 14:30

Calvados

Atelier ARTO’ aux Dominicaines Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Un atelier autour de l’œuvre de Tony Durand > empreinte > tampon

Rue Eugène Pian

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 lesdominicaines@pontleveque.fr

English : Atelier ARTO’ aux Dominicaines

A workshop based on the work of Tony Durand > imprint > stamp

German : Atelier ARTO’ aux Dominicaines

Ein Workshop rund um das Werk von Tony Durand > Abdruck > Stempel

Italiano :

Un laboratorio basato sul lavoro di Tony Durand > impronta > timbro

Espanol :

Un taller basado en la obra de Tony Durand > huella > sello

