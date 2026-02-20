ATELIER ART’RÉCUP

7 Ter Rue des Écoles Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Animé par l’artiste sculpteur Hugues Pétérelle.

La Sauce vous propose de créer la signalétique de sa journée Ecofestiv’ du samedi 18/04 à partir d’objets de récup’ en plastique, métal, tissu ou bois apportés par les participants.

Festive et tournée vers l’écologie et la préservation du Vivant, l’Ecofestiv’ investira toute la journée la place de Saint-André et les créations seront là pour susciter la curiosité mais aussi pour servir de signalétique.

Exemples d’objets bidon, bouteille plastique, canette, boîte de conserve, CD, carcasse électronique… .

7 Ter Rue des Écoles Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 44 38 70 21 lasaucestandre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hosted by sculptor Hugues Pétérelle.

L’événement ATELIER ART’RÉCUP Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT