Atelier arts pastiques Bibliothèque de Créances Créances
Atelier arts pastiques Bibliothèque de Créances Créances mercredi 1 avril 2026.
Atelier arts pastiques
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Création d’images à partir des pastilles sonores enregistrées par les enfants des écoles pendant le festival Pirouésie hiversifie, avec Nadège Moyart, artiste plasticienne.
> pour tout public, à partir de 6 ans.
> entrée libre et gratuite.
Animation proposée dans le cadre du festival Pirouésie hiversifie. .
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier arts pastiques
L’événement Atelier arts pastiques Créances a été mis à jour le 2026-03-06 par Côte Ouest Centre Manche