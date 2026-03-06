Atelier arts pastiques Bibliothèque de Créances Créances

Atelier arts pastiques

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

2026-04-01

Création d’images à partir des pastilles sonores enregistrées par les enfants des écoles pendant le festival Pirouésie hiversifie, avec Nadège Moyart, artiste plasticienne.

> pour tout public, à partir de 6 ans.

> entrée libre et gratuite.

Animation proposée dans le cadre du festival Pirouésie hiversifie. .

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

