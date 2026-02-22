Atelier arts plastiques avec Djo Draw Association Artichaut Moulins
Atelier arts plastiques avec Djo Draw Association Artichaut Moulins dimanche 1 mars 2026.
Atelier arts plastiques avec Djo Draw
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-01
Les ateliers se passent au local de l’association Artichaut.
.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshops are held at the Artichaut association premises.
L’événement Atelier arts plastiques avec Djo Draw Moulins a été mis à jour le 2026-02-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région