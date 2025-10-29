Atelier Arts Plastiques avec Isabelle Aubry TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Atelier Arts Plastiques avec Isabelle Aubry

TOUROUVRE 37 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 11:30:00

2025-10-29 2025-10-31

L’atelier OXYMAGE vous propose des ateliers de découverte des arts plastiques pour les enfants entre 2 et 10 ans.

Atelier des petites mains (2 à 5 ans) et Atelier des petits loups (6 à 10 ans)

Ateliers sur inscription avant le 28 octobre. Prévoir une blouse. .

TOUROUVRE 37 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 22 90 25 isaaubry@orange.fr

