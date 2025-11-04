Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier arts plastiques Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Atelier arts plastiques Centre socioculturel des Bourderies

Atelier arts plastiques Centre socioculturel des Bourderies Nantes mercredi 17 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 14:30 –
Gratuit : oui Adhésion ACCOORD requise (8.00€) Adulte, Etudiant, Senior 

Atelier arts plastiques, tous les mardis après midi de 14h30 à 17h30Encadré par une bénévole, venez découvir différentes pratiques artistiques (peinture, encre, craies, mouvements artistiques…)

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr