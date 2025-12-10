Atelier arts plastiques en breton pour les enfants [Festival Taol Kurun]

Médiathèque, Clohars-Carnoët

24 janvier 2026, 10:30-12:30

fin : 2026-01-24 12:30:00

2026-01-24

Avec la peintre Anna Preden.

Anna Preden est une peintre mêlant différents univers entre l’imaginaire et la réalité, le rêve et la conscience. Sa particularité est d’écrire des citations en breton sur des toiles. Dans le cadre de Taol Kurun 2026, nous proposerons un atelier arts plastiques mêlant peinture végétales et illustrations de poèmes en breton, . Vous pourrez fabriquer différentes couleurs et même de l’encre comme les moines autrefois !

Dans la limite des places disponibles. A partir de 7-8 ans. .

Médiathèque 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360

