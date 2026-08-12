Atelier arts plastiques enfants PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes
mercredi 16 septembre 2026 · PHAKT Centre Culturel Colombier · Rennes
Informations pratiques
Atelier arts plastiques enfants PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 16 septembre 2026 – 9 juin 2027, les mercredis Ille-et-Vilaine
Des ateliers arts plastiques pour les 5/7 ans et les 7/10 ans
**Atelier enfants avec Jacques Mahé**
**5/7 ans mercredi 16h30 – 17h30**
**7/10 ans mercredi 15h00 – 16h15**
Cet atelier propose aux enfants de découvrir les arts plastiques à travers une grande diversité de techniques et de matériaux.
Dessin, peinture, collage, portrait, paysage ou création en volume sont autant de façons d’explorer leur imagination et de développer leur créativité.
30 séances de septembre 2026 à juin 2027
Tout niveau
Tarif de 168 € à 214 € selon quotient familial
Un cours d’essai
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-16T15:00:00.000+02:00
Fin : 2027-06-09T16:15:00.000+02:00
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http://www.phakt.fr/?utm_source=gmb https://www.phakt.fr 0299651970 contact@phakt.fr
PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
0299651970
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