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Atelier arts plastiques enfants PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes

mercredi 16 septembre 2026 · PHAKT Centre Culturel Colombier · Rennes

Atelier arts plastiques enfants PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
PHAKT Centre Culturel Colombier
Adresse
5 place des Colombes 35000 RENNES
Ville
Rennes

Atelier arts plastiques enfants PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 16 septembre 2026 – 9 juin 2027, les mercredis

Des ateliers arts plastiques pour les 5/7 ans et les 7/10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-16T15:00:00.000+02:00
Fin : 2027-06-09T16:15:00.000+02:00

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PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Rennes


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