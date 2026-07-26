AGENDA · Rennes
Atelier arts plastiques enfants PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes
mercredi 16 septembre 2026 · PHAKT Centre Culturel Colombier · Rennes
Informations pratiques
Atelier arts plastiques enfants PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 16 septembre 2026 – 9 juin 2027, les mercredis
Des ateliers arts plastiques pour les 5/7 ans et les 7/10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-16T15:00:00.000+02:00
Fin : 2027-06-09T16:15:00.000+02:00
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PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Rennes
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