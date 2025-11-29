ATELIER ARTS PLASTIQUES Mimizan
ATELIER ARTS PLASTIQUES Mimizan samedi 29 novembre 2025.
ATELIER ARTS PLASTIQUES
Gare de l’Art Mimizan Landes
Atelier proposé par l’artiste Isabelle Perrin
le samedi 29 novembre à la Gare
L’Atelier sera autour du thème Cadavres exquis
Le cadavre exquis, un bel oxymore, un jeu surréaliste
basé sur le hasard, l’inconscient mais aussi la collaboration et
l’imagination.
Cette pratique qui date du début du 21e siècle, je vous propose
de la découvrir ou de la redécouvrir à partir de quelques
inspirations personnelles…
14h-15h30: création d’un personnage à 4 mains
15h30-16h: retour sur les productions questions
concernant l’exposition
16h-17h: frise collaborative de l’exposition
Ouvert à tous.
Matériel fourni avec possibilité d’apporter le sien.
Horaire De 14h00 à 17h00
Participation 10€
??Réservation
par mail > [lagaredelart@gmail.com](mailto:lagaredelart@gmail.com)
par téléphone> 06 02 03 33 93 .
Gare de l’Art Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 03 33 93 lagaredelart@gmail.com
