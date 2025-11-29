ATELIER ARTS PLASTIQUES Mimizan

ATELIER ARTS PLASTIQUES

Atelier proposé par l’artiste Isabelle Perrin

le samedi 29 novembre à la Gare

L’Atelier sera autour du thème Cadavres exquis

Le cadavre exquis, un bel oxymore, un jeu surréaliste

basé sur le hasard, l’inconscient mais aussi la collaboration et

l’imagination.

Cette pratique qui date du début du 21e siècle, je vous propose

de la découvrir ou de la redécouvrir à partir de quelques

inspirations personnelles…

14h-15h30: création d’un personnage à 4 mains

15h30-16h: retour sur les productions questions

concernant l’exposition

16h-17h: frise collaborative de l’exposition

Ouvert à tous.

Matériel fourni avec possibilité d’apporter le sien.

Horaire De 14h00 à 17h00

Participation 10€

??Réservation

par mail > [lagaredelart@gmail.com](mailto:lagaredelart@gmail.com)

par téléphone> 06 02 03 33 93 .

Gare de l’Art Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 03 33 93 lagaredelart@gmail.com

