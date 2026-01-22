Atelier arts plastiques Peinture sur soie LOURDES Lourdes

Atelier arts plastiques Peinture sur soie

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Atelier arts plastiques Peinture sur soie

Atelier animé par l’artiste Jing Chen, dans le cadre de son exposition Immersion omniprésente .

Public ados + 15 ans.

Sur inscription 05 62 94 24 21.

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

Art workshop: Painting on silk

Workshop led by artist Jing Chen, as part of her exhibition Immersion omniprésente .

Public: teens + 15 years.

Registration required: 05 62 94 24 21.

