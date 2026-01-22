Atelier arts plastiques Peinture sur soie LOURDES Lourdes
Atelier arts plastiques Peinture sur soie LOURDES Lourdes jeudi 26 février 2026.
Atelier arts plastiques Peinture sur soie
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Atelier arts plastiques Peinture sur soie
Atelier animé par l’artiste Jing Chen, dans le cadre de son exposition Immersion omniprésente .
Public ados + 15 ans.
Sur inscription 05 62 94 24 21.
.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Art workshop: Painting on silk
Workshop led by artist Jing Chen, as part of her exhibition Immersion omniprésente .
Public: teens + 15 years.
Registration required: 05 62 94 24 21.
L’événement Atelier arts plastiques Peinture sur soie Lourdes a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Lourdes|CDT65