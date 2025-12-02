Atelier Arts Plastiques

814, route du courbou Sousceyrac-en-Quercy Lot

Tarif : 40 – 40 – 59 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10 2026-02-14 2026-03-14

Cercle créatif, immersion nature, écoute sensible, rêve d’éveil, exploration sensorielle et créative, temps de

parole et de partage

Cercle créatif, immersion nature, écoute sensible, rêve d’éveil, exploration sensorielle et créative, temps de

parole et de partage. Avec le Théâtre du Murmure, Cie Et bien Dansons maintenant et Atelier du Courbou

Sur réservation, tout public

Repas partagé .

814, route du courbou Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 7 80 05 87 03

English :

Creative circle, nature immersion, sensitive listening, awakening dreams, sensory and creative exploration, time to talk and share

and sharing

L’événement Atelier Arts Plastiques Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne