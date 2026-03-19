Atelier Arts Plastiques thème mon petit étang en 3D (Atelier peinture des Parsonniers) Salle 3 Foyer rural Yssingeaux
Atelier Arts Plastiques thème mon petit étang en 3D (Atelier peinture des Parsonniers) Salle 3 Foyer rural Yssingeaux mercredi 8 avril 2026.
Atelier Arts Plastiques thème mon petit étang en 3D (Atelier peinture des Parsonniers)
Salle 3 Foyer rural 9003 rue jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
la séance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 16:00:00
Date(s) :
2026-04-08
atelier pour les enfants de 6 à 15 ans
thème mon petit étang en 3D ( nénuphar, poisson rouge, grenouille….)
découpage, pliage, collage, peinture acrylique
tenue adaptée
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Salle 3 Foyer rural 9003 rue jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 14 49 67 ismerie.champion@gmail.com
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English :
workshop for children aged 6 to 15
theme: my little pond in 3D (water lily, goldfish, frog….)
cutting, folding, collage, acrylic paint
appropriate clothing
L’événement Atelier Arts Plastiques thème mon petit étang en 3D (Atelier peinture des Parsonniers) Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire